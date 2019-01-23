苑裡磚窯行春 賞花海闖迷宮
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮甫榮獲交通部觀光局甄選為2019經典小鎮，舉辦票選活動更勇奪全國冠軍，為發展在地紅磚產業，推動苑裡春節觀光，金良興觀光磚廠、灣麗磚瓦文物館22日開放難得一見的燒磚隧道窯、大型紅磚迷宮，並宣布今年磚窯行春活動29日登場，帶動小鎮觀光年熱鬧氣氛。
位於山中花田苗130線道上的金良興觀光磚廠，2006年起春節至元宵期間皆會舉辦特色磚窯行春活動，開放全長約162公尺深的燒磚隧道窯，讓遊客進窯過火迎春，並將歲修後的磚頭堆砌的大型紅磚迷宮，今年利用26萬3000塊紅磚建置，供大、小朋友探訪紅磚故鄉之美。
董事長易榮昌指出，1月29日至2月24日將舉辦磚窯行春活動，平日燒磚隧道窯同步開放民眾參觀，常年高溫達900至1000度的窯道，散發遠紅外線，平時民眾難以接近，僅在歲修整理後才會開放，過去曾有畫家指定在裡頭布展，今年搭配小鎮漫遊年，將配合在地達人帶路共同推出。
易榮昌表示，紅磚迷宮依據每年主題不同，造型有所變化，並在活動結束後會拆除，每塊紅磚均將妥善銷出，是最環保的活動素材，民眾來訪苑裡可動手做磚雕藝術，搭配遊園闖關活動，蓋小磚屋與挑磚體驗，及街頭藝人表演及音樂會等，了解鬆軟泥土化作堅不可摧磚頭的秘密。
易榮昌說，130線道上的油菜花、波絲菊及向日葵輪番綻放成大片花海，磚窯行春賞花海成為民眾走春的好選擇，苑裡有苗栗穀倉、藺草與紅磚故鄉之稱，坐落於山與海之間，古色古香的紅磚建築為當地的特色，配合在地達人帶路，暢遊山腳社區，深度了解小鎮特色之美。
(中國時報)
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