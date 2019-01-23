百歲小學堂 作伙辦桌期末考

2019年01月23日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

弘道老人福利基金會田中「居家百歲小學堂 」第2班22日結業，3名都超過90歲的「小學生」必須通過字卡認出「菜色」的測驗才能領到結業證書；現場是由鎮長洪麗娜及縣府祕書張立憲擔任主考官，阿嬤們順利通過期末考，考題也立刻變成她們的圍爐大餐。

弘道彰化服務處主任林博樺說，為鼓勵年長且行動不便的長輩化解「不識字」的人生遺憾，2017年開始在田中鎮開辦「居家百歲小學堂」指導她們識字、寫字；過程中長輩們學習力與活力充分展現，於是在第1班結業後又開辦了第2班。

第2班的「小學生」分別是99歲的葉癸妹、92歲的陳收蓮與謝嬉容，她們都是阿祖級而且熱愛學習，2年前開始上學後，幾乎每次上課都不缺席；其中有次志工要接送葉癸妹去上課有點小遲到，結果驚覺阿嬤不見了，後來才發現，原是阿嬤等不及要上課，已經自行走到學校去 。

22日結業式是第2班小學生1年來學習的總驗收，配合農曆新年，基金會準備這場「作伙來辦桌」的期末考；3名小學生看著眼前香噴噴的「考題」不為所動，反而認真的想找出每道菜對應的字卡，原本緊張的考試也變得很有趣。

(中國時報)