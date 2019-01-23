民代直播虐童 NP0團體譴責

2019年01月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

市議員林燕祝面對直播公審喊冤，強調已善盡保護當事人隱私之責。（曹婷婷攝）

台南上周接連傳出虐童案，有民代在臉書直播處理虐童案過程，多個NP0團體譴責此風不可長，指民代變網紅、直播公審，罔顧受虐兒權利，觸犯個資法及兒少法，22日到台南市議會遞交陳情書。台灣南方社會力聯盟榮譽理事長卓春英認為，縱然初衷是關懷兒少，但直播公審踩在法律倫理界線，應制定法規規範。

「嚴重抗議並拒絕社會任何團體、個人以直播公審，處理兒少事件，此舉已觸犯兒少保護法。」包括台灣南方社會力聯盟 、勵馨基金會、伊甸基金會、林澄輝基金會、台南市性別平等促進會及台南市社工師公會共同連署，昨向議會遞交陳情抗議書，呼籲民代下架直播影片。

南方聯盟榮譽理事長卓春英表示，台南上周接連發生兒虐事件，其中一起保母虐童，議員透過直播公審，影片中，所有關係人雖是背面示人，但議員打電話詢問家暴中心主任追問個案背景等情事，直播內容曝光兒虐個案細節、相關社會局人員電話等資訊，已違反兒少福利法和個資法。

她說，聽說爆料公社也有網紅在臉書留言將帶家暴婦女直奔社會局進行直播，揚言「如果不給直播，就要召開記者會。」卓春英直言，此風不可長，不論家暴婦女或受虐兒的個資被攤在陽光下，罔顧當事人權利。

卓春英強調，網路爆料風行，雖協助揭發不公，但社福議題牽涉甚廣，對敏感且涉及私領域事件，目前法規尚未跟上社會節奏，NCC必須制定相關法規，針對民代或任何人直播踩到法律倫理，必須祭出法規加以規範。

儘管NP0團體未指名道姓，但市議員林燕祝回應喊冤，強調直播當下已善盡保護當事人隱私，並未曝光不能對外公布個資。

(中國時報)