冰棒棍變皇宮 視障生逐夢
這座長120公分、高度80公分的縮小版皇宮，是視障及聽障者張百順耗時2年創作出的作品，齜牙裂嘴的龍頭護城梯、維妙維肖的陶製駿馬和馬伕躍入眼簾，每棟建物都有精巧機關、建物內甚至還有馬廄，他說，這是想給家人住的理想皇宮。
「晚上拿掉電子耳，眼睛看不見、耳朵聽不到，整個世界安靜的非常恐怖」張百順是家中長孫，帶著家人的期待到來，但出生後高燒不斷，就醫時檢查出聽力及視力異常，不僅耳朵需要配戴助聽器才能單耳接收聲音，眼睛更只對微光有反應，別說學習，連自理都有問題。
他勉強讀到國中畢業，之後選擇在家自學，對生活感到絕望時，曾向母親說：「活在這世上還有什麼意義」，為了轉移孩子注意力，張母買了冰棒想討他開心，竟意外開啟他創作這條路。
張百順利用吃完冰棍作為媒材，堆疊出心目中宮殿及農莊等建築，作品更屢屢獲得創意獎項，也逐漸讓他累積自信；有次從他口中聽到，其實搭建心中理想宮殿是給母親住時，在人前始終保持女強人形象的張母也不禁感動地紅了眼眶。
張母林美惠坦言，藝術只是他的興趣、深知不能當飯吃，但她深信，每位折翼天使都有無限可能，在上帝關了門後、一定為他們留了一扇窗，只能持續努力，一定能從黑暗中找到照亮生命的光。
(中國時報)
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