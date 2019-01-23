人車爭道與酒駕 基隆交通事故主因

2019年01月23日 04:11 中國時報 張穎齊 、游昊予／基隆報導 、游昊予／基隆報導

馬路如虎口！基隆市警局交通隊統計，基隆市去年行人交通事故總共發生214件，造成12人死亡、238人受傷，其中，「人車爭道」是主因，包括61件車輛未禮讓行人優先通行，121件則是行人任意穿越車道造成；其中，酒駕案也有66件，造成1死59傷，交通隊自本月起，也將嚴格執勤取締。

政府雖大力宣導「行人路權優先」的觀念，仍有少數的汽、機車駕駛人漠視行人路權，導致意外發生。交通隊指出，基隆市去年行人交通事故共發生214件，造成12人死亡、238人受傷，其中61件是車輛未禮讓行人優先通行，121件為行人任意穿越車道所造成。

除人車爭道，交通隊也統計，基隆市2017年發生96件酒駕事故，造成1死74傷；2018年發生66件酒駕事故，造成1死59傷。

另外，警方也表示，2017年大型車行駛公告禁行路段計有223件，超載案件計有80件，去年卻明顯增長，其中信義之心、仁愛國小等工程建案較多，導致案件量增加，雖然員警已積極取締，但仍會有外地來的駕駛，因為不熟悉路況、或是看錯導航路線導致違規，呼籲駕駛人與行人均需當心注意。

警方表示，基隆市2018年共舉發大型車行駛公告禁行路段267件，砂石車（預拌混泥土車）超載186件，其中超過限重20％須強制現場卸貨分裝達47件，占超載總舉發件數25％。

(中國時報)