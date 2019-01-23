用愛點亮街頭 仕招基金會發街友紅包
農曆年節將屆，元亨寺台北講堂、仕招社會福利慈善事業基金會等善心團體合辦「愛點亮街頭，2019新北市街圍爐迎新年」關懷活動，22日中午邀請2百位街友圍爐大啖美食，仕招基金會副執行長彭澤惠，代表旺旺中時集團董事長蔡衍明向街友們恭賀新年快樂，現場每人發放紅包，讓街友們感受社會的關心與溫暖。
這場關懷街友愛心圍爐活動由元亨寺台北講堂、清海無上師世界會、仕招社會福利慈善事業基金會等善心團體合力舉辦，22日在新北市新莊區長青路元亨寺台北講堂席開35桌，邀請200名來自新北市各地的街友圍爐吃好料，現場還準備許多日常生活用品，以及仕招基金會提供的大紅包，讓街友們有吃有喝還有拿。
街友們開心享用美味素餐料理同時，台上還請來喜市多薩克斯風樂團、福智陽光樂團、喜悅讚頌樂團等義演，用餐結束後，仕招基金會副執行長彭澤惠代表旺旺中時集團董事長蔡衍明，逐桌發紅包，恭祝街友平安健康過新年，街友無不笑得樂開懷。
彭澤惠說，旺旺中時集團致力社會福利慈善工作，董事長蔡衍明長期關懷街友，每年年節前夕都會舉辦圍爐送暖發紅包活動，善舉到今年已是第17年，經常贈送民生必需品物資給弱勢家庭及有需要的民眾，甚至免費提供中國時報等刊物給街友販賣維生，目的就是希望能幫助街友自力更生，早日重回社會正常生活。
元亨寺住持會常法師表示，很高興能結合社會各界的資源，一起促成關懷街友的活動，這頓飯不只是求溫飽而已，關懷活動也包括了醫療服務、打理外在、關心內心等，還有公部門提供職業媒合的就業輔導管道，希望能幫助街友們開始改變自已及生活，讓人生開始翻轉。
(中國時報)
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