蘆竹2病死豬 初勘排除非洲豬瘟

2019年01月23日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

正值全民防範非洲豬瘟疫情時刻，蘆竹區海山東街中圳街排水溝及長興路三段長興橋，22日被發現有2具死豬，警方獲報後轉通知動保處人員，打撈病死豬後初步排除是非洲豬瘟，但慎重起見，會將樣本送往農委會家畜衛生試驗所化驗。

動保處表示，非洲豬瘟死豬會出現皮膚紅斑、耳朵潮紅以及脾臟腫大症狀，初步勘驗，22日發現的2具死豬並無類似狀況，但仍會送驗檢查。

動保處表示，22日早上11時許，接獲警方通報，指海山東街中圳街排水溝及長興路三段長興橋，都有民眾通報警方有1頭死亡黑豬。警方獲報後立即封鎖現場，並通知動保人員到場，因2處有相當距離，是否同1人亂丟棄，還需要調查。

因目前全民幾乎動員防疫非洲豬瘟，此時在蘆竹發現2具死豬，也讓民眾相當緊張。

動保處表示，連同昨日發現的2具豬隻屍體，目前統計有廿七具，但之前的檢驗結果都排除感染非洲豬瘟。動保處表示，亂丟病死豬違反動物傳染病防治條例，將可開罰5萬至100萬，請民眾勿隨意丟棄，此外2隻病死豬採樣過後，也會委託環保公司處理屍體。

(中國時報)