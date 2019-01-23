沈智慧車隊掃街 王義川搶婦女票

2019年01月23日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中立委補選綠營候選人王義川，發表婦女政策力挺「姊妹幫動員令」。（張妍溱翻攝）

選前衝刺！台中市第5選區立委補選27日投票。藍營候選人沈智慧22日在藍營市議員陪同下，展開車隊掃街；沈智慧說，有人問她選前會出絕招嗎？但「一步一腳印」就是不變法則。綠營候選人王義川力挺「姊妹幫動員令」簽署，搶攻婦女票。

喊出「選情告急」！沈智慧表示，選情目前仍不樂觀，很多支持者以為她此次選戰「勝券在握」；她不斷拜託選民，強調以往高民調候選人，落選案例不勝枚舉，拜託大家「全力支持」。

沈智慧呼籲，27日適逢周日，因逼近過年，擔心補選投票率不高；因此拜託選民一定要出來，投下寶貴神聖的一票。

民進黨中央黨部婦女部共同簽署「姊妹幫動員令」！王義川說，婦女姊妹們重視親子福利政策，若有機會進到立法院會成為「助學立委」，為青年學子爭取就學貸款延緩10年還款，及「安親立委」爭取中央補助學童安親課輔費用，減輕家庭及年輕人負擔。

王義川表示，接下來將會有許多神秘嘉賓，包括陳其邁、林右昌、羅文嘉等，是他邀請直播嘉賓與他同台合體。

(中國時報)