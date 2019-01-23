北港牛墟越堤路完工 可解進香車潮
雲林縣北港鎮公所向水利署爭取「北港溪魅力河段環境營造」工程，去年7月動工，總工程費達1億2600萬元，其中牛墟越堤道路工程22日完工，將於農曆春節前通車，配合8米便道連結高灘地停車場，可有效疏解新春期間朝天宮媽祖廟進香車潮。
「北港溪魅力河段環境營造」工程包括魅力河段工程9800萬、越堤道路工程2800萬，範圍為北港大橋至女兒橋的高灘地，工期約360天，完工後將構成一處大型停車空間與遊憩休閒區。經過半年施工，跨越北港溪堤防的越堤道路已完工。
爭取此計畫的前北港鎮長張勝智表示，北港第1公有停車場位於牛墟旁，入口設在北港大橋旁，每逢連續假期或農曆春節朝天宮進香車潮湧入，大橋常塞車；越堤道路啟用後，車輛可改由省道台19或縣道164進入停車場。
張勝智說，車輛藉由越堤道路進入魅力河段河川地，除可停在第1公有停車場，還可行駛8米便道往北連結高灘地停車場；離去時北上可行駛防汛道路，南下改走媽祖大橋。
(中國時報)
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