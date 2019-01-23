台東體中學生儲金 遭侵占逾百萬
台東體中驚爆學生儲金遭侵占百萬元！余姓承辦人涉嫌利用職務之便，挪用選手苦練得來的比賽獎金，以及和經濟弱勢學生的獎助學金，金額超過100萬元，受害學生多達200餘人。
受害學生家長控訴，余姓承辦人約6年前承辦學生儲金業務，就曾因私吞學生儲金款項遭校方懲處，但校方卻仍未調整其職務，以致再犯。
家長指出，去年9月，因郵局不再承辦學生儲金業務，必須將校內學生儲金餘額轉進學生開立的郵局帳戶內，余姓承辦竟陸續將學生儲金款項私下搬至她個人口袋。
學生及家長發現向校方反映，但校方卻未立即停職或報案，直到11月，家長忍無可忍，四處陳情，校方才成立調查小組，但校方仍未依法請廉政署處理，反而還給時間讓余姓承辦人將錢補回；但因虧空款項過於龐大，一時無法補回，校方才向檢調檢舉。家長痛斥，那些錢都是孩子參加比賽爭得的血汗錢，或是清寒孩子的獎助學金，校方竟放任承辦人蠶食鯨吞，且一犯再犯。
學務處主任鄭銘裕表示，11月底得知後即展開調查，家長所指6年前一事，經查余姓承辦人並非私吞學生儲金，而是行政作業延遲，所以，當次才未予調離職務；此次校方絕對依法行事，不會有任何包庇。
台東地檢署主任檢察官連思藩則表示，目前已分案進行偵辦，余男也自行前至地檢署說明。
(中國時報)
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