首位太魯閣族奧運國手 長眠故鄉

2019年01月23日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮馬拉松名將、首位太魯閣族奧運國手陳長明日前病逝，家屬22日舉行公祭告別式，昔日的學生號召前來悼念老師，他的弟弟陳長旭以前經常與哥哥一起練跑，他也緬懷兄長「人生的路跑得很光彩」，在他心目中，哥哥是永遠的神，約定有緣來世再做兄弟。

陳長明1955年出生於萬榮鄉西林村，警職退休的陳長旭說，小時候哥哥就經常從家中跑到學校上學，初中三年級一鳴驚人拿下全中運金牌，80年代還曾創下國內紀錄；他還說，哥哥雖然身高僅165公分，體重53公分，但人小志氣高，即使跟老外一起比賽，也絲毫不見懼色。

陳長旭說，受了大哥影響，他也曾投入長跑5年，他後來放棄了，但哥哥卻還在跑。令人津津樂道的是，陳長明擔任吉安鄉宜昌國中體育教師時，每天仍從西林村長跑上下班往返達120公里，29歲時還代表我國參加美國洛杉磯奧運，成為第一個參加奧運的太魯閣族人。

選手退役後，陳長明回到花蓮重執教鞭，作育英才無數，後來也克紹其裘順利當選兩屆萬榮鄉長，任滿後轉換跑道擔任兩屆縣議員，繼續在原鄉服務族人，因此許多過去任教於鳳林國中田徑隊學生，昨天告別式上，也都特別到場感謝老師過去紮下的基礎，緬懷這位「馬拉松之王」。

去年底陳連任縣議員失利，陳長明與家人出國散心，返台後卻傳身體不適送醫，不幸病逝享年64歲，萬榮鄉各界到場悼唁。生前陳長明曾與妻子鍾玉英說，若我死了以後就到我蓋的「家」，選擇長眠之地的西林納骨塔就是他任內排除萬難所興建。

(中國時報)