創意串聯新玩法 打造深度旅遊品牌

2019年01月23日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

前新北市新聞局長兼發言人張其強轉任觀光局長，對傳播行銷、市府資源整合嫻熟的他，希望持續打造區域特色觀光，並透過公共運輸連結，形塑淡蘭古道、青春山海線等新北市深度旅遊品牌，讓觀光客「停的更久、花的更多、玩的更方便」。

張其強新聞媒體從業人員出身，淡江大學大眾傳播系、台灣科技大學管理研究所碩士畢業後，進入電視台工作多年，後歷任桃園縣政府觀光行銷局局長、台北市政府發言人、新北市政府顧問、新北市政府新聞局局長兼發言人。

張其強口才便給、危機處理反應快，深受前新北市長朱立倫重用，為朱系子弟兵，曾被視為朱立倫前進2020總統大選的生力軍，此次未隨朱立倫出征反而轉任侯市府的觀光局長，外界解讀是被賦予了穩定侯友宜新內閣的重要任務。

「觀光不能單打獨鬥，好比說，要讓觀光客，停的更久、花的更多、玩的更方便」，張其強侃侃而談新北市觀光願景，他說，包括不一樣的景點、有特色的住宿、在地的特產或工藝品，以及共運輸連結，透過多面向串聯，才能形塑新北市觀光品牌。

張其強說，像是一生必去一次的淡蘭古道，或是正在規畫中的青春山海線，就是希望在既有的基礎上，發揮「平台」和「串連」的角色，讓各局處可以在平台上有效整合，並且把各景點，甚至各地區串連成更有創意、更不一樣的新玩法。

此外，也因此持續號召年輕新血加入，也就是業者口中所謂的「返青復民」，希望有更多的年輕人，可以回到家鄉，去帶動、恢復民間的動力，而綠色旅遊、在地經濟，正是最好的誘因。

(中國時報)