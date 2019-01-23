創意串聯新玩法 打造深度旅遊品牌
前新北市新聞局長兼發言人張其強轉任觀光局長，對傳播行銷、市府資源整合嫻熟的他，希望持續打造區域特色觀光，並透過公共運輸連結，形塑淡蘭古道、青春山海線等新北市深度旅遊品牌，讓觀光客「停的更久、花的更多、玩的更方便」。
張其強新聞媒體從業人員出身，淡江大學大眾傳播系、台灣科技大學管理研究所碩士畢業後，進入電視台工作多年，後歷任桃園縣政府觀光行銷局局長、台北市政府發言人、新北市政府顧問、新北市政府新聞局局長兼發言人。
張其強口才便給、危機處理反應快，深受前新北市長朱立倫重用，為朱系子弟兵，曾被視為朱立倫前進2020總統大選的生力軍，此次未隨朱立倫出征反而轉任侯市府的觀光局長，外界解讀是被賦予了穩定侯友宜新內閣的重要任務。
「觀光不能單打獨鬥，好比說，要讓觀光客，停的更久、花的更多、玩的更方便」，張其強侃侃而談新北市觀光願景，他說，包括不一樣的景點、有特色的住宿、在地的特產或工藝品，以及共運輸連結，透過多面向串聯，才能形塑新北市觀光品牌。
張其強說，像是一生必去一次的淡蘭古道，或是正在規畫中的青春山海線，就是希望在既有的基礎上，發揮「平台」和「串連」的角色，讓各局處可以在平台上有效整合，並且把各景點，甚至各地區串連成更有創意、更不一樣的新玩法。
此外，也因此持續號召年輕新血加入，也就是業者口中所謂的「返青復民」，希望有更多的年輕人，可以回到家鄉，去帶動、恢復民間的動力，而綠色旅遊、在地經濟，正是最好的誘因。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。