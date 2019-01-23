志服納課程 曙光女中率先示範

2019年01月23日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

曙光女中的志工教育已行之有年，長期對弱勢高齡長者、身心障礙者提供定期服務，新竹市政府為鼓勵更多青少年朋友加入志願服務，推出志工倍增計畫，邀請全市國中將志願服務納入9年級課程中，預計未來兩年內增加千名青年志工，曙光女中為第一個合作示範學校，22日與校內辦理「幸福推手-校園暖系列青少年志工宣誓」。

「幸福推手-校園暖系列青少年志工宣誓」當天，320名青少年志工齊聚進行12小時的訓練，盼藉此號召更多國中將志工服務納入正規課程，讓孩子的學習場域更多元寬廣。副市長沈慧虹表示，今年推動的志工倍增計畫，除原有1萬6000名志工，希望兩年內再增加千名青年志工。

沈慧虹致詞時勉勵在場學生，也感謝曙光女中支持，讓孩子多了柔軟看待世界的能力。

社會處長李季縈表示，培育年輕朋友加入竹市志願服務行列是重點工作，首站力邀培植青少年志工已趨成熟的曙光女中一起推動，期盼透過志工服務多元學習，使學生更加了解志願服務的內涵，加深學生對服務他人與自我成長的體悟。

(中國時報)