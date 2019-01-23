議會賀年卡 署名竟是前議長
台中市議員楊典忠22日收到議會豬年賀卡，赫見首長署名「議長林士昌、副議長張清照」，他質疑新任正副議長張清照、顏莉敏就職快1個月，這樣的卡片顯得不夠尊重。市議會副秘書長劉淑媚說，因承辦人疏失，對議員表示歉意；更正後的新版已重寄，疏失變成「懷舊迎新」。
又到寄收春節賀年卡的時候！楊典忠收到市議會寄來的豬年賀卡，打開一看赫見首長署名竟是「議長林士昌、副議長張清照」？
楊典忠指出，第3屆市議會去年12月25日開始已快1個月，當天就選出新任正副議長張清照、顏莉敏；有人用「議會無甲子，寒盡不知年」形容，質疑難道賀年卡寄1個月才到？議會身為監督單位，公文書、賀卡等文書要更加謹慎。
市議會表示，今年賀年卡在去年11月印製完成，當時正副議長尚未改選，承辦人就以當時正副議長署名，按照往例在春節前寄發，未注意到正副議長已換人；管理上疏失議會感到抱歉，已重新印製，並在22日寄出，「新舊正副議長一起賀年」。
副秘書長劉淑媚說，同仁疏失造成各議員農曆過年前都會收到兩份「懷舊迎新」賀卡；未來遇到新舊任議長、副議長交接時，必加強提醒相關單位各個環節，對議員們深表歉意！
(中國時報)
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