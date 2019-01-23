嘉縣茶博館選址 議員建議阿里山觸口

2019年01月23日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣茶博館自前縣長張花冠即向中央爭取，原預訂地為故宮南院附近，形成博物館群聚，帶動整體觀光。但新縣長翁章梁卻有不同的選址考量，認為應蓋在產地，梅山鄉總幹事黃世裕也積極爭取，縣議員何子凡更建議可蓋在阿里山公路觸口路段。

翁章梁說，目前中央經費約2億多元還沒有著落，文化部認為茶博館屬產業館，但農委會卻認為是文化產業，未來會朝產業館方向向農委會爭取經費。

何子凡表示，部分梅山鄉親希望茶博館可落腳梅山，但考慮長遠經營、門票收入等，會建議館址在阿里山公路觸口附近較為合適。鄰近除有台糖土地外，也是阿里山出入口，國內外遊客充足，還可用門票收入來支持經營。

(中國時報)