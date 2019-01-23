金門立委補選競爭激烈 檢方嚴查賄

2019年01月23日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門立委補選6搶1，各方人馬競爭激烈。金門地檢署22日邀集警、調、政風單位強化情資交流，檢察長毛有增強調，只要有具體事實，就一查到底，選舉查察聯繫中心24小時不打烊，歡迎民眾踴躍提出檢舉。

第9屆立委金門縣選區缺額補選，將於3月16日舉行投票，登記加入戰局者共有洪麗萍、陳滄江、陳玉珍、蔡西湖、盧冠宇和洪志恒等6人。雖然任期只有10個月左右，但被視為第10屆立委選舉的前哨戰，隨著投票日的接近，選情一天天加溫中。

金門地檢署除由主任檢察官吳錦龍指揮警、調、政風組成查賄專責小組，強化機關間合作及情資交流，組成嚴密查賄制暴網絡外，檢察長毛有增昨也邀集福建省調查處長余福明、金門縣警察局長劉耀欽、縣府政風處長陳治平就查賄及反賄選宣導相關工作會商，金門高分檢檢察官王以文也出席討論。

會中進行選情分析外，另也就可能出現的各種競選「手法」模擬和律定應變措施，聯手查察賄選或暴力介入選舉，確保選舉的公正性。

毛有增檢察長強調，查察賄選沒有時限也沒有上限，「選舉查察聯繫中心」24小時不打烊，歡迎民眾踴躍提出檢舉。檢舉信箱：金門郵政第30號信箱、檢舉賄選電話：0800024099、082-325090轉110。

(中國時報)