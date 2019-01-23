果凍藝術花夯 玄奘開課推廣

2019年01月23日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

精緻的果凍藝術雕花自新移民引入台灣已3年，相當受民眾歡迎，舉凡壽宴、慶生、廟會等經常可見，不過果凍藝術雕花製作費時費工，玄奘大學餐旅管理學系看準果凍藝術雕花發展潛力，開辦基礎班邀請民眾投入果凍花的世界，未來餐旅管理學系還要自果凍花基礎上研發鹹食口味，讓果凍藝術雕花發展更上層樓。

果凍藝術雕花源起自19世紀的西班牙，輾轉流傳到越南，並因此發揚光大，近年來風靡韓國與台灣，餐旅管理學系主任李杰奎指出，果凍藝術雕花在台灣相當受歡迎，尤其在台灣民間信仰中，許多人會拿來敬拜神明，主要是果凍藝術雕花是素食、食材純天然之外，花瓣造型典雅，取代鮮花功用。

由於台灣盛產水果，相當適合萃取後汁液製作果凍，且國人腦筋動得快，加入迷迭香等各式香草，口感豐富增加層次感，天然又美觀。餐旅管理學系看準果凍藝術雕花在台灣的發展性，開班授課教授果凍藝術雕花基礎班。

22日餐旅管理學系助理教授蔡沛汝示範製作果凍藝術雕花，從萃取果汁到製成果凍，到一針一針的雕花，整個過程相當費工耗時，蔡沛汝表示，從備料到完工大約花了4小時，不過成品精緻秀麗，讓蔡沛汝十分滿意。

(中國時報)