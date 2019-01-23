里長候選人賄選 法院判緩刑

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳淑芬 ）

台中：烏日區社區發展協會理事長林益凱，107年6月間對外表態擬參選螺潭里長；購買200盒單價900元茶葉禮盒，委託母親及1名林姓樁腳各幫他發送禮盒共17盒給選民。台中地院將3人依違反選罷法判處徒刑2年至3月不等，緩刑4年至3年，各向公庫支付20至5萬元不等。

(中國時報)