東山清潔隊長 辦公室飲酒作樂

2019年01月23日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

這款公職人員！在台南市東山區擔任清潔隊長的湯姓男子，遭網友在臉書社團爆料公社踢爆，平日上班時喝酒不說，晚間還會聚眾在辦公室飲酒作樂，釣魚收獲更要隊員幫忙處理，考績也偏袒跟自己交好的同仁，對下屬態度囂張跋扈；但湯姓隊長喊冤。南市環保局回應，已請政風室詳查，近日將會召開人評會討論相關懲處。

據了解，湯姓男子擔任清潔隊長已經有9年的時間，爆料者指辦公室冰箱內常冰滿啤酒，湯男晚上還會找人到辦公室飲酒，弄到杯盤狼藉也不整理，自己釣魚還要同仁幫忙宰殺，年度打考績時也偏袒不公，還po照片佐證。

對此，湯男無奈喊冤，他說上班期間同事都在，怎麼飲酒？而且照片中也沒有他的身影，釣魚則是拿到隊部與眾人分享，考績部分則一切依法，請病假事假超過標準當然列乙等，或許因此遭人記恨陷害。

環保局長林淵淙表示，經查該事件發生在去年10月左右，當時並未即時妥適處理，在今年初得知後，立即請政風室詳查，並將於近日召開人評會討論懲處方式，目前先朝向調離主管職務方向處理，待人評會討論再處理。

(中國時報)