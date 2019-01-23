台東高中男籃 不再沒有明天

2019年01月23日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

本報報導台東高中男籃在鐵血教練邱聖豪督軍下，以「沒有明天」的拚搏精神，打出台東傳奇，卻面臨經費籌措困境，獲得教育部關注，體育署長高俊雄承諾，將協助花東地區學校運動代表隊參賽與移地訓練之交通及住宿補助，讓東部地區資源到位，強化整體競技運動實力。

「看東中籃球隊的孩子打球會很感動」，台東高中校長蔡美瑤說，東中男籃身材條件較外縣市差，但在教練邱聖豪帶領下，靠著團隊嚴密的紀律和鬥志，寫下「沒有明天」的傳奇，象徵偏鄉孩子不向命運低頭的堅持。

她說，台東受地形條件限制，參賽需編列較多的交通及住宿經費，另偏鄉地區社會資源貧乏，因經費有限僅能減少參賽次數節省資源，以挹注移地訓練、運動設備及營養品採購等，對提昇競技實力成效有限。再者，受少子化與人才外流影響，選手素質及人數逐年降低，體育班經營過程中，充滿挑戰。

體育署長高俊雄獲知東中男籃的困境後，主動到校關心，除肯定東中男籃在訓練資源較為缺乏的情況下，仍能打出優異成績外，也承諾針對東部地區訓練經費或是器材設備資源擬訂相關辦法，務必讓東部地區資源到位，強化整體競技運動實力。

高俊雄也提到，教育部體育署已於去年底核定補助東中3000萬元整修運動場PU跑道，日後東北季風吹起，東中的孩子不用再滿臉紅土，田徑隊也有正式場地可以訓練。

(中國時報)