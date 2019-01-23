中彰投聯合警力 偵破販毒集團

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2019年01月23日 04:11 中國時報 沈揮勝 ）

南投：南投縣警局刑事警察大隊結合刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市警局刑事警察大隊、彰化縣警局員林分局及草屯分局等，上月底聯合掃蕩跨足中部多縣市之販毒集團，5名毒販與18名藥腳近日陸續到案，並移送台中地檢署偵辦。

(中國時報)