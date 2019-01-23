女深夜欲尋死 警即時救援

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃國峰 ）

台中：25歲女子日前深夜，被發現徘徊於永春東三路河邊護攔旁，路過民眾察覺有異報警；南屯派出員警到場發現女子，已跨越護欄欲跳河輕生，急忙將她拉下，由家人來安撫她的情緒，並通報救護人員送醫救護，才即時阻止憾事發生。※請珍惜生命 自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)