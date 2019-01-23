2019年01月23日 04:11 中國時報 陳建仲

自大陸發表「習五條」談話以來，蔡政府上下群起鳴鼓而攻，陸委會主委陳明通更是身先士卒，如吹號手，反中言論又辣又嗆。陸委會22日公布的今年四大工作重點，竟然完全沒有推進兩岸關係的主動作為，儼然要效法在墨西哥邊境築牆的美國總統川普，企圖築起兩岸防護網，既要封阻大陸對台的磁吸效應，也要抵抗北京對台施加的外交及武力威脅。遺憾的是，陸委會只靠一張嘴的操作，不僅讓人民搖頭，所謂的防護網也很快會現形：從頭到尾，只是一條自縛手腳的繩。

陳明通安排與高雄市長韓國瑜等縣市長會面，實際上是多此一舉。因為陸委會和六都市長每周在行政院院會都能碰頭，陸委會也可以召集專案會議，邀請各縣市交換意見，之前也沒有主委刻意拜訪縣市長去爭取媒體曝光。陳明通與其說是聽取、請教地方政府對兩岸議題和兩岸交流等看法，不如說是去宣示蔡政府的立場，畫清楚紅線，提醒藍營縣市長不要忘了陸委會的存在，同時，也是向對岸展現，休想越過民進黨政府搞兩岸交流的態度。

但陸委會這樣的舉動根本沒有實質效應，各縣市從事兩岸交流，自有《地方自治法》和《兩岸人民關係條例》可遵循，過往經驗也不曾有縣市長逾越分際。蔡政府拒絕九二共識，又提不出解套辦法，陳明通不和縣市長討論九二共識，這樣「附前提」的交流自然只能流於形式。

而且，陸委會不當藍營縣市長和大陸交流的絆腳石就不錯了，根本談不上協助；如果陸委會能協助，九合一選舉民進黨執政縣市就不會一敗塗地。如今，藍營縣市長即將啟動和大陸的城市交流，而且可望獲得成果，陸委會搶先刷存在感，也有企圖攬功之嫌。

陸委會在馬政府時代是促進兩岸交流，到了蔡政府顯然變成兩岸交流的剎車皮。陸委會公布今年四大工作要點的前三項，「評估中共對台動向，堅定捍衛國家安全」、「落實民主防護網，完備安全防衛機制」、「強化中央地方合作，維護台灣整體利益」不論是立法查辦假新聞，嚴查兩岸學術和社團交流，建立民主防護網、篩選網路言論等，均可以簡化成1個字：擋。而第四項「關注美中經貿戰影響，協助台商返台投資」，卻因為台灣無法加入區域經濟合作組織，台商受關稅所苦，想回也回不來，可以預見成效有限。

陸委會要求地方政府從事兩岸交流最為關鍵的是維護「台灣整體利益」，而非個別利益，如此將地方和中央對立的立論非常失當。事實上，從長期民調趨勢證明，多數民眾更可能認為蔡政府的兩岸政策就是從民進黨個別利益出發，沒有考慮台灣整體利益，該被檢討的人卻去檢討別人，如同蘇內閣中的九合一落選者去指揮當選者一樣荒謬。

韓國瑜一上任，不但把2200萬農產品賣到福建平潭，也擬於3月走訪新加坡洽簽3年採購長單，林濁水卻反諷韓國瑜的2200萬只占高雄農工產值2.1兆的0.009%。對比農委會主委林聰賢選前嘲諷韓國瑜，誇口民進黨更看重於全球市場，但當農產品價格崩跌時，農委會在哪？這個當年喊著和農漁民站在一起的政黨，已離民眾越來越遠。

陸委會靠嘴皮建防護網，就想擋住中共軍機和軍艦、邦交國不再丟，這樣的陸委會不如廢了吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)