國民黨要找回在華府招牌

2019年01月23日 04:11 中國時報 趙春山

報載國民黨有意角逐總統大位者如吳敦義和朱立倫，規畫近期赴美展開「學習之旅」，這是一件好事。蔡英文總統就任以來，美國對台灣的支持不遺餘力，從《台灣關係法》的「一法」，變成了加上《台灣旅行法》和《亞洲再保證倡議法案》的「三法」；美國在台海周邊的軍事活動也明顯增強，最近還傳出美國計畫派出久未出現的航母前往台海周邊巡航的消息。

有人因此認為，美國對民進黨情有獨鍾，刻意把國民黨冷落一旁，其實不然。根據我對美國兩岸政策的觀察，美國長期以來就採取「分而不獨，和而不統」的政策。美國希望維持兩岸分治，但不會支持台灣走向法理台獨；期待台海維持和平穩定，但不願見到兩岸統一。2000年陳水扁上台後，美國對台灣的首次政黨輪替是抱樂觀其成的態度，隨後阿扁越走越遠，走到「一邊一國」時，美國情急之下，遂把他當成一個「麻煩製造者」。

川普對民進黨的支持，不僅在九合一選戰時，一口咬定中共的介入，甚至在我方外交部派出「口譯哥」駐美時，也忍不住說三道四一番。但別忘了川普「美國第一」的口號，美國所作所為都是為了自己的利益，民進黨不要錯估，國民黨更不要誤判。民進黨深耕對美工作，蔡政府的國安政策重點幾乎都擺在對美關係身上，這不能全怪蔡政府的「親美」，因為對岸一直把蔡政府視為拒絕往來戶。蔡英文不認為有九二共識存在，希望與對岸在不設前提的條件下坐下來談，或許認為可以談出一個新的共識，但對岸一直按兵不動，強調沒有九二共識，雙方關係就只能「已讀不回」，甚至連讀都不必了。

蔡政府「和陸」不成，只有取「重度親美」一途。川普國安團隊的「反中」傾向，對蔡政府的對美工作產生推波助瀾的作用，美國則把台灣當成了棋子。蔡政府也必須反守為攻，想想如何把美國這張牌發揮到符合台灣利益的最大效果。但切記，千萬不要玩過了頭而惹火上身。

國民黨在野這幾年，大陸工作差強人意，對美工作則是不堪回首。過去國、親兩黨在野時，還共同請了前駐美代表袁健生在華府坐鎮；馬政府上台後的國安團隊，也擁有像蘇起、何思因、邱坤玄及劉大年等傑出的美國問題專家。現在國民黨二度下野，智庫缺少涉外事務的專業人才，甚至連過去在華府留下的聯繫之處目前也是人去樓空，招牌都不知掉到哪裡去了。經費不足固然是藉口，但最重要的還是一個態度問題，也就是重視程度的問題。

從兩蔣時代開始，對美外交就是我們整個對外工作的主軸，有人形容美國對台灣影響之大，幾乎到了「華府咳嗽，台北立刻感冒」的程度，也有人說，「台北到北京最近的路是經由華府」，可見美國角色的重要性。吳、朱計畫相繼訪美，算是亡羊補牢，增加跟美國的聯繫。無論如何，雙方都應把這次訪問當成學習之旅，因為國民黨未來若取得執政地位，就必須要制定符合國家利益的對美政策。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)