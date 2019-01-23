這種空軍戰神早晚被擊落

2019年01月23日 04:11 中國時報 羅智強

最近媒體統計了全台16萬人物類型粉絲頁，針對其中政治人物的部分，我在2017年和2018年的「全年」影響力分數，皆居國民黨政治人物之冠，被封為國民黨的「空軍總司令」、「社群真母雞」。此話題一起，也在國民黨內掀起了國民黨的空軍戰神是誰的討論。

然而，我要說的是，在網路氛圍快速變化的時代，誰是空軍總司令？誰是空軍戰神？這些都已是「過去式」的討論了，現在的網路形勢丕變，若還沉浸在過去虛幻的成果，不思進取，空軍總司令也會被不捧場的網路鄉民擊落淘汰。

首先，2018大選後，幾乎所有國民黨政治人物的臉書聲量皆大跌，這才是國民黨應正視的警訊。更嚴峻的是，國民黨的對手蔡英文在選後的聲量大幅成長，一舉超越柯文哲以及韓國瑜，成為近期臉書的聲量天后。反觀國民黨幾位天王，除了韓國瑜仍保有高能量外，其他人的臉書都與蔡英文和柯文哲有不小的差距。

其次，這還只是「臉書」而已，現在社群平台影響力已分散化，臉書雖然還是非常重要的戰場，但YouTube、IG、[email protected]等平台的政治影響力與日俱增，尤其是YouTube，請問，國民黨的政治天王們，在這些平台的力量有幾分？

以我為例，在2018年選舉前，我也只有臉書獨強而已。為何如此？因為我在臉書的經營靠的是「文字」，一篇篇的評論聚合了喜歡看我評論時事的網友，文字產出只需時間卻幾無成本，讓我這個沒有資源的「單兵」，有機會以小蝦米之姿和大鯨魚平起平坐。但YouTube就不同，YouTube是影音平台，影音不是我的長項，我要把文字內容轉化成影音的形式經營，就需要專業人士的輔助，這中間有一定的成本與難度。

但我也已經深刻意識到，不能只在原來的臉書舒適圈停留，因此在2018年選後即開始把[email protected]和YouTube當做「志在必得」的「重中之重」，經過近2個月的努力，[email protected]粉絲經營到了1萬6000人，而YouTube的訂戶為5000多人，這中間有許多的困難，得一再嘗試、摸索、進步。

也因此，我想用個人為例子向國民黨的天王們示警，要知道，經過2014年柯旋風與2018年的韓流，網路聲量會帶動實體聲勢、創造真實選票，這已經是不可撼動的事實。蔡英文已清楚認知到這樣的現實，最近頻頻以「網紅」之姿出現，藉由一波波「吸粉」的活動，去累積她的忠實鐵粉，讓鐵粉成為她的理念空軍，創造聲量與能量。

對照蔡英文，國民黨有意角逐總統的天王們，若不能創造出足以匹敵蔡、柯的網路能量，則未來的選戰必落下風。與其爭「空軍總司令」的虛銜，不如紮實地用理念、用創意，直上雲霄當個身先士卒的空戰英豪。（作者為台北市議員）

(中國時報)