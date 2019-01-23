柯韓兩岸觀 曝網紅總統原形

2019年01月23日 04:11 中國時報 主筆室

隨著2020年總統選舉前哨戰登場，強調和平統一方針的「習五點」談話點燃兩岸政策新論爭，被點名可能問鼎總統府的兩大網路人氣天王──台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜的兩岸觀點，逐漸浮現出輪廓。對比蔡政府的偏狹冒進、自我束縛，國民黨馬、吳、朱的保守因循、王的模糊不明，柯、韓則立足於平衡動態的兩岸現狀，以兩岸和平為經、民生互利為緯，希望為台灣拚新出路，堪稱新務實主義。

柯P日前受訪，將美中台關係比喻成「強盜搶銀行，但沒看到旁邊的警察」，遭民進黨段宜康以「獨眼鹿」的寓言，譏諷柯自以為是、看不見來自中國大陸的威脅。柯文哲將美國對台軍售問題比喻成：「美國要我們自己買扁鑽往前衝」的說法，更遭到藍綠的圍剿。藍綠對柯文哲的批評，正好反映了藍綠對兩岸現狀錯誤的認知和對現實嚴苛挑戰的漠視。

段宜康「獨眼鹿」的說法，套用在民進黨身上卻是再恰當不過。民進黨重返執政以來，就是一隻眼睛盯著美國看，卻無視對岸存在的獨眼鹿，更糟糕的是，這隻獨眼鹿竟自以為是猛虎，經常衝著森林咆哮。段宜康一再失言又食言，拒絕吞曲棍球的劣跡一再上演，獨派人士也屢屢被揭穿，一邊在台灣喊台獨騙選票，另一邊讓親友在大陸經商牟利，柯文哲指責的這些事，不但他討厭，民眾更討厭。

近來媒體傳出美國擬以天價售我F-16V戰機，柯P的「扁鑽說」雖然直白，卻是一針見血的提醒。台灣面對解放軍巨大的軍事經費和尖端自製軍武的壓力，相對珍貴的軍事採購預算必須把錢花在刀口上，應爭取最佳的軍售條件。柯P的說法反映了台灣民眾的質疑，能提供給我方的國防採購人員，在和美方談判時的有利槓桿，讓美方能據以調整，這才是建立健康美台關係的正確之道。

柯P以「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，提醒民進黨當局：「未來15年，國際局勢中美對抗是個大局，台灣要思考如何在夾縫中求生存，我們跟任何一邊交好，都要注意另一邊的反應」，這是務實且準確的判斷。民進黨不應一味以否定的對立思考，沉醉在美國國會通過的友台法案，卻無視日益嚴峻的台海危機。蔡總統為拚選舉在兩岸政策立場上進一步向深綠靠攏，雖獲得網路聲量和民調的上升，但充其量還是在綠營同溫層中取暖，越不敢跨出反中意識的舒適圈，支持者流失的速度就會越快。

再看韓國瑜針對「習五點」，以「兩個不要懷疑」提醒民進黨政府，不要懷疑共產黨收復台灣的決心，也提醒北京當局不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心。這兩個「不要懷疑」不僅是兩岸現況的最佳寫照，也是化解兩岸僵局、讓兩岸交流能夠運行的兩個車輪，少了任何一輪，兩岸交流將寸步難行。

韓國瑜在回答日本媒體時提到，「不愛中華民國，台灣獨立也不敢，九二共識又不要，請問蔡總統，2300萬民眾何去何從？」他呼籲執政當局，大家都熱愛中華民國，兩岸交流以九二共識、一中各表為交流基礎，做定海神針，大家才能過比較好的日子。這樣的觀點，就是在九合一選舉中席捲全台的韓流觀點，也是多數台灣民眾共同的主張。

柯、韓之所以能獲得網路超高人氣和跨黨派的支持，在於他們不渲染意識形態、務實面對現實、希望解決問題而不是製造問題，一切以民眾福祉為依歸。沒有私利和政治算計的用心，感染力最強，所謂桃李不言、下自成蹊。柯、韓兩岸議題的談話言所當言，對當政者提出建設性的建議，而且能以大局為念、以人民為念，不拿統獨議題恐嚇或綁架人民，不以博取特定政治族群青睞，當爭權卡位或騙選票的工具。人民看在眼中，心中自有評價。

柯、韓面對兩岸紛爭，一心一意為台灣拚出路。柯P在藍綠夾擊下，以「兩岸一家親」延續雙城論壇；韓國瑜在綠色南台灣，以「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，「政治零分、經濟一百分」跨越藍綠，上任後立即以行動證明理念可行。兩人都證明了兩岸關係不是只有內耗，不是只能鬥到兩敗俱傷，反而大有可能合作雙贏。

遺憾的是蔡政府綁架全民走上兩岸對抗死路，兩岸關係不好，台灣經濟就不會好，蔡總統東施效顰當網紅，不但無濟於事，更突顯執政的荒唐。

(中國時報)