史上最曖昧戰略
中國時報
主筆室
高雄市長韓國瑜22日現身為台北市議員陳炳甫站台助選，不但為投票在即的立委補選掀起高潮，更為韓國瑜與柯文哲的微妙關係增添話題。貫穿南北、魅力橫掃全台的這兩位政壇人氣王，面臨2020這個大局，未來究竟是終必一戰？還是出現革命性的合體搭檔，將會一直被津津樂道、議論不斷。
韓國瑜是否會公開為陳炳甫站台，之所以有這麼大的戲劇張力，乃是因為外界認為，韓不想與也派出「柯家軍」參選的柯文哲對決而撕破臉；結果證明，韓掌握分際，還是做了他認為「應該」做的事。
在九合一選戰時，韓國瑜幾乎是全台跑，為國民黨籍候選人站台助選，唯獨迴避與丁守中合體，這當然是因為考量到也在台北市競選連任的柯文哲。然而這次立委補選，雖有打著柯旗號的陳思宇參選，但畢竟不是柯本人參選；而韓如今已是國民黨的領袖級人物，為同黨選將站台輔選，既是天經地義，更有展現風範的作用。
眾所周知的是，柯對韓在並不得志時有著知遇之恩，兩人在公開場合也從不掩飾「惺惺相惜」之意，在去年底大選之後，有關柯、韓可能分別甚至合體搭檔，直攻2020總統大位的議論，始終是媒體與社會最感興趣的話題。
但隨著政治情勢的演進，柯、韓兩人的關係隱然也有了新的變化，先別說兩人若要合體搭檔究竟是誰正誰副充滿變數，難度極高，現在連說了好一陣子的「柯韓會」至今也仍無端倪。柯、韓各自背負著民意強大的壓力，背後也有不同的政治力量在激盪，未來兩人是戰是合抑未可知，像現在這樣保持曖昧的「和而不親」，也許是最好的戰略。
(中國時報)
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