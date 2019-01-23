兩岸也有文明碰撞問題

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃清龍

「習五條」備受關注，發布3周以來，兩岸輿論場各取所需，台方側重談論九二共識是否等同一國兩制，以及一中各表還存不存在，陸方則偏向探討所謂台灣方案的具體內容，包括統一後的名稱，以及中央高層人事給予台灣人的安排等。雖皆以和平統一為主軸，但也都忽略了一個更關鍵的問題，即兩岸因制度不同形成的社會發展落差，如何不成為統一的障礙。

就在最近，一些國際機構公布了全球排名，包括全球民主指數、全球護照指標（免簽國排名）及世界新聞自由指數等，可概括為文明程度排名，台灣都遙遙領先大陸，甚至也超越一國兩制下的香港。從兩岸在這些排名上的先後，足以顯示兩岸確實存在著文明程度的落差。如何縮小落差、填補鴻溝，恐是未來研擬統一方案時，必須正視的課題。

英國《經濟學人》不久前發表了「2018年全球民主指數」，針對167個經濟體進行評估，項目包括選舉過程及多元化、政府功能、政治參與、政治文化、公民自由權等。排在前30位的，絕大多數為西方發達國家，兩岸三地排名最高的是台灣，名列32位，屬高端等級；其次是香港，列73位，比去年跌2位，居於中端偏下；排名最低的是中國大陸，列130名，在低端偏下。

還有一個「護照指標」，是由一家叫亨利合夥人（Henley & Partners）公司公布的，根據護照的「有效性」（可免簽證出入境）為全球200國（地區）護照排名。結果顯示香港護照有170國給予免簽，台灣護照獲148國免簽證，排全球第29位，大陸則僅有74個國家給予免簽，排名第71位。至於新聞自由排名，根據無疆界記者組織公布的「2018世界新聞自由指數」，在180個國家中，台灣排第42名，贏過南韓（43名）、日本（67名），而且再度成為亞洲第一。中國大陸排名176名、倒數第5。香港則是排名第70名。

上述排名當然有其局限，例如中國護照不太受歡迎，部分原因是大陸拒絕給其他國家護照免簽優惠所致。又如民主指數，因為評估項目側重選舉多元化及公民自由權，和一黨領導的體制扞格，大陸排名當然不會高。但無論如何，這就凸顯兩岸的差異。

尤其值得重視的，是香港和台灣的比較。九七回歸前，香港在許多國際評比上都領先台灣，如今不管是民主指數還是新聞自由指數，都已落後台灣；台灣人對「一國兩制」缺乏信心，原因在此。有香港學者稱「一國兩制」在香港遇到的問題，簡單說就是封建王朝與現代文明的碰撞。而這樣的碰撞，同樣存在於此刻的台灣與大陸之間。

「習五條」已把統一搬上檯面，台灣不能只是消極逃避。韓國瑜對蔡總統的質問，說出了大家的心聲：「到底2300萬人要往哪裡去？」其實台灣是有出路的，就是開放統一作為選項，並以如何統一當籌碼。當社會有了足夠共識，內部矛盾就會減少，兩岸緊張可以消除，台灣才能從容面對大陸的「民主協商」攻勢。但不論如何協商，台灣必須堅守民主程序這道底線，最後的統一方案需經台灣全民公投同意才行。如果是這樣的統一，兩岸人民，特別是台灣人民，可能會是最大的受益者。

(中國時報)