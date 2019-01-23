林佳龍立威 我說了算

2019年01月23日 04:11 中國時報 桂宏誠

日前交通部舉行歲末「新官上任」記者會，林佳龍一句「我是台灣的交通部長」，意在正告台中市長盧秀燕，他可不是台中市的交通部長。不久前才在台中市長選戰中敗給盧秀燕的林佳龍，藉著「大台中山手線」案向盧秀燕「立威」，不難看出他強韌的政治性格與「鬥」志，讓人差點忘了「大台中山手線」案是他在台中市長任內留下的核心政策。

盧秀燕認為「大台中山手線」案既屬鐵路建設，應是中央政府的權責，故主張應由中央政府負擔全部經費。這項主張才剛提出，該案日前遭國發會「退回」補件及補充說明評估等，且中央政府願意補助和地方分擔的經費比例，在盧秀燕看來也有所失衡。

面對盧秀燕的主張，儘管林佳龍或許也未必清楚，「大台中山手線」案是依據《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》由台中市政府申請辦理，但林佳龍大可謙遜與負責地再向盧秀燕說明清楚，他在市長任內推動且已部分開工的建設案，依規定確實是由地方政府提出計畫向中央主管機關申請，而且中央政府審核後須依規定的標準給予補助經費。

盧秀燕剛上任行政首長還不到1個月，她原本也基於財政負擔的排擠效應，不認同應將「大台中山手線」案列為優先政策，因而有些誤會及過於樂觀地期望中央可全額補助經費。然而，林佳龍實在大可不必仗著具有行政首長的經歷，搬出一套「修正不能只是主張，必須按照規定提出補件、公文、計畫報告書等」的說法，而對盧秀燕大打「官腔」。

何況，該案在選前獲得中央政府大力支持，選後只因敗選的林市長「榮升」交通部長，此一在林市長任內提出的建設案，如今卻被國家發展委員會要求補件及說明疑義。林佳龍面對接手市政的盧秀燕，若是真心為大台中市的發展著想，豈能毫無一點愧歉之意？唯一可以解釋的理由，便是林佳龍具有強韌的政治性格與「鬥」志，對於「大台中山手線」或許將成為盧秀燕的政績，此刻既先加高其困難度，再藉打盧秀燕官腔來轉移問題的焦點。

日前中華郵政才宣布國內包裹及快捷因反映成本，將於3月4日起調漲郵資，沒想到林佳龍上任才1周，就打了中華郵政的臉。春節連假國道從零時至5時免收費，林佳龍說「無須評估」，就改為所有連假一體適用。而華航雖是上市公司，有其公司治理制度，但也是林的一句話，華航立刻決定加發獎勵金和調薪2%。

交通部已有國內外的觀光補助，林佳龍一上任又做出了「即興式決策」，突顯了「接地氣內閣」的新風格。然而，政府財政和分配正義的「底氣」足不足呢？這是負責任的政務官所不能迴避的問題。

（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)