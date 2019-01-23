擦屁股事件背後的危機

2019年01月23日 04:11 中國時報 葉毓蘭

上個月底因為寬鬆的南向政策，利用「觀宏專案」來台假觀光、真打工的越南團全團跑光光事件，驚動全台。移民署長邱豐光上台之後，果然發揮刑偵長才，在移民與警察的聯手之下大有斬獲，特別召開記者會宣布在台逮捕3名來自越南的蛇頭及4名車手。

有趣的是，雖然移民署這麼慎重其事，但顯然媒體曝光有限，因為就在記者會召開的同時，另外的一起記者會也在進行：長榮空服員被迫協助一名200公斤的外籍男子乘客如廁，要求為他擦屁股，過程中空姐不得已目睹旅客生殖器。空服員泣訴的畫面，占據所有媒體。移民署官員感慨道，「一樣是在擦屁股，我們在為南向、觀宏擦屁股的新聞，硬是被空姐幫外籍奧客擦屁股的新聞蓋掉！」

講得沒錯，都是在擦屁股，因此一定不能都當成個案，避過新聞鋒頭就算了。越南客集體脫逃案，已經有跨部會的國安層級專案會議在因應，但是空姐被迫幫忙奧客脫內褲、擦屁股、目睹生殖器的事件，據了解並非該旅客的第一次，但長榮航空在記者會後的回應，卻只是會進一步了解該旅客之狀況，研擬因應措施，很難想像這是連年被評為全世界十大最安全的航空公司！

「擦屁股事件」絕對不是單純的奧客個案，或者用「以客為尊」的企業文化就可以搪塞，因為事涉機上200多名旅客與機組員的安全，絕不可等閒視之，但是事發時長榮的回應與處置，並未意識到其中的嚴重性。

隨著飛行器的材質與科技精進，跨國跨境的長程飛行是稀鬆平常，因此，對於飛行時的安全規定特別繁瑣，執行也特別嚴格。因此，我們在飛行時，隨身不能攜帶打火機、棍棒，現代人幾乎不離身的3C產品的充電器、鋰電池，也都規定不能託運，必須隨身攜帶。所有看似不合理的規定，都是著眼於航空安全。

因此，這位過重又無法自行如廁的旅客，其實已經是長榮航機上的空安威脅。在美國，像他這樣身形體重的旅客，必須要購買2個或3個座位，確保旅程中能夠繫上安全帶，如果不能自行如廁，必須要有醫護隨行，否則航空公司可以拒絕搭乘，怎可以讓他有空服員不幫忙，就要就地解決臭死全機乘客的機會？長榮是否有想到，如果不是機組同仁的忍辱負重，有可能會在機上形成滋擾事件，嚴重影響空安？

在變動中的企業組織都常面對新的問題，迅速找出因應對策，制定政策遵循，才能永續發展。美國的優步Uber，對於乘客「非正常」製造髒汙，一律自動扣款400美元作為清潔與補償駕駛費用，清楚、明確，長榮航空應該參考！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)