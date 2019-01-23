辣台妹的誠信
曾被稱為「神隱少女」的蔡總統，在民進黨九合一選舉慘敗後大變身，不僅成為風格嗆辣的「辣台妹」，還頻頻與媒體茶敘，雖然快速竄升為「網紅」，但一堆「看報紙才知道」的談話，也讓外界開始質疑她的誠信。
首先是內閣改組「賴下蘇上」，事實上，蘇貞昌接任閣揆早在去年12月中旬就已敲定，蘇也開始就內閣人事詢問黨內多位人士的意見，消息才會流出 。
不過就在媒體多方證實並報導賴揆將請辭，由蘇貞昌接任時，蔡英文去年12月28日與媒體茶敘，面對是否有找蘇貞昌當行政院長的詢問，蔡英文明確回答「沒有」，媒體又問，有請蘇貞昌考慮嗎？她說「我沒有提，哪來他的同意」。
事後證明，賴清德確實是在立法院處理完總預算之後請辭，並由蘇貞昌接任，媒體的報導無誤也間接打臉蔡英文。
再來是「放管案」，去年12月24日前教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長，總統府隨後也發布新聞稿，強調府方對此案的一貫立場，就是「由教育部依照權責辦理」。該案引發民進黨茶壺內風暴，並成為獨派4大老登報要求小英不要再連任的最後一根稻草，蔡英文隨即撇清她事先並不知情。
本月中旬小英和媒體餐敘時還細述當時情況，她說，當天和賴清德在總統府開會，賴看簡訊時，「我還抬頭看一下時間1點58分，他說（葉俊榮）3點要開記者會，我說『我反對啊！』」賴說葉會向她報告，「沒想到葉俊榮沒跟我報告，就開記者會宣布了」。
但葉俊榮開記者會之前，已先發布採訪通知，各家媒體即時新聞都先行預告，蔡不可能來不及阻止，也難怪蔡的說法，連民進黨大老林濁水都不信，質疑總統府是「謊話中心」「要說謊怎忘了把24日新聞稿先更正一下」。
然後是「口譯哥」事件，趙怡翔外派駐美代表處政治組長事件，外界質疑這項人事蔡英文是否介入？蔡英文與媒體茶敘時說，「我也是看了報紙才知道他是政治組組長」。
不料外交部長吳釗燮14日接受電視訪問，主持人追問蔡英文是否認為任命趙怡翔擔任駐美副代表不妥？吳釗燮明白表示，一開始有討論各種可能性，「包括駐美副代表也是」，不過考量到副代表是政治任命，最終沒有做這個決定，這個過程有和總統簡單意見交換。此無異打臉蔡英文。
蔡英文選後頻繁現身，網路聲量和人氣高漲，也帶動支持度大幅攀升，儘管現在的總統已不像過去是「天子無戲言」，不過政治人物首重誠信，一言一行都被民眾放大檢視，絕對不容把謊言當作政治工具。
(中國時報)
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