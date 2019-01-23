文策院力抗韓流
中國時報
趙靜瑜／台北報導
「韓流當道」產值爆炸，台灣如何急起直追？落後韓國促進文創產業發展的「文化產業振興院」18年，文化部今年終於將在上半年成立行政法人「文化內容策進院」，未來將以「國家隊」概念振興市場，支持影視、流行音樂等文化內容產業。
國發、科技基金準備好了
文化部長鄭麗君表示，文化內容策進院未來組成是行政法人，採董事會制，政府決定董事長跟董事，依照法條結構，目前看來將偏院長制，董事可以兼任也可以專任。鄭麗君說，就像國家表演藝術中心在管理場館，文策院就是在處理文化內容，「光是法就推動了22個月，我們這當中不斷地在規畫，現在政策工具也準備到位，包括科技基金，國發基金等等，大致都準備好了。」
文化部表示，未來文策院將提出第一個「五年工作計畫」，以一年整備內容產業支持系統、並建構有效策進機制；三年文化內容產製量提升；五年形塑內容品牌國際化、建置國際市場布局，完善中介組織專業角色為重要目標。文策院並將整合文化、科技與經濟三大面向的能量，加速文化內容的跨域、跨平台合作，開創文化內容新經濟，讓台灣文化邁向全世界。
媒合HBO、FOX合資合製
為有效活絡市場，未來將推動「雙軌資金」，除現行文化部既有與時俱進的獎補助機制外，文策院將聚焦促進投融資，有效策進內容產製升級。文策院將會善用近100億的國發基金扮演點火功能，透過與民間共同投資方式帶動，針對有市場潛力的業者進行陪伴協力、投資評估與投資審議，並建構無形資產評等和融資信用保證機制，導入資金活水，灌溉產業成長。
文化部也表示會媒合國內製作端和國外平台，吸引HBO、Netflix、FOX等大型國際平台合資合製，以策進者的戰略角色為文化內容產業全面助攻。
(中國時報)
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