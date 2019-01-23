南韓發燒星 防彈少年團吸金無敵

2019年01月23日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

大批歌迷湧入捷運站。（本報資料照片）

南韓半官方組織「文化產業振興院」（KOCCA）曾統計，2017年南韓文創產業產值高達新台幣3點3兆，台灣文創產值約8千億，仍有諾大成長空間。文化部成立文策院雖然晚了18年，仍是希望急起直追，用平台帶動台灣文化創意產業整合與發展。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，韓國的文化產業振興院較為「極權」，韓國官方可自己決定要捍衛的重點產業大力推動，台灣比較在意的是政策利多，相較下較不務實。

成立於2009年的韓國文化振興院，歷經過次改組轉型，現由韓國廣播影像產業振興院、韓國文化產業振興院、韓國遊戲產業振興院、文化產業中心、韓國軟體振興院、數位化文化產業團合併而成，宗旨就是整合文化領域的核心力量，促進文化產業的發展，構築綜合支援體系，實現成為世界5大文化強國的偉大理想。

韓國的影視音產業現在已經席捲全球，一個「防彈少年團」就可以讓全球的女性同胞為之瘋狂，在台灣瘋狂追星。林詠能研究顯示，韓國振興院擺明就是要讓產業賺錢，還會積極在具有市場潛力的國家設立分支，包括歐盟與美國等，主動邀請媒合可能廠商坐下來談，「就是希望你賺錢。」

林詠能說，善用影視音產業已經是一個國家國力的最好宣傳，這也是這次文策院的重點，對外國人來說，最好形塑一個國家的方法，就是看電影，「就像台灣，也是因為當時新聞局對於美國好萊塢電影沒有設限，大量接觸之下，而對美國有許多美好的憧憬。」在二次大戰時，德國使用很多文化藝術做為政治宣傳工具，戰後包括英國BBC、日本NHK等也都是在這樣的背景下應運而生，「其實是政治意涵大於經濟效益。」

林詠能認為，一個社會成熟之後，文創才會發展的好，台灣還是有許多強勢之處，就像台灣的新媒體發展，出口比起比起前年增加15倍。

但台灣文創產業最大的問題就是要解決投融資問題，林詠能說，文策院組織比起之前的文創院，其實已經進化許多，尤其是在財務支持、投融資支持更為齊備，「這一點文策院看起來可以擔負這個重責大任。」

(中國時報)