藝博會密集 吃力不討好

2019年01月23日 04:11 中國時報 李怡芸／台北報導

作為亞洲曾經的交易中心，然而台北的藝術市場已波瀾不驚許久，今年1月份卻同時有4個藝博會在台北同時競技，業內人士都在期許和觀察這樣的聯動，能否點燃台北昔日的光輝，具財經背景的多納藝術負責人陳如鈊則觀察，同時舉辦的結果並未產生綜效，「大者恆大、贏者全拿」人流無法分流，人仰馬翻卻反而未讓展商獲利。

參與「水墨現場」的高士畫廊負責人劉素玉則表示：「外國畫廊大軍壓境，帶給台灣畫廊衝擊，影響有好有壞，消費者有更多的選擇，也透過展會看到台灣藏家確實有實力。」而她也分析，相較之下，4個藝博會中最大型的台北當代，是許多人的首選，然而人潮爆滿，觀展品質反而不如人意，許多業者反應「看得人多、買得人少」，業績反而不如預期。

經常到各國參加藝博會的陳如鈊也表示，以這次台北當代為例，短短4天吸引了28000人次參觀，看展品質下降引起不少抱怨，可惜雖另有3場藝博會，但場地分散，使參觀者疲於奔命，又因市場區隔不同，人流無法妥善分流至其他藝博會。「大拜拜的結果就是讓展商、主辦單位、支援單位、藏家、藝術粉絲團都很忙。」

陳如鈊指出，從長期來看，「密集藝博會舉辦絕對會有群聚效應，重要藝博會在台灣的舉辦也可以讓台灣的畫廊及藝術家被看見，並增加國際知名度及國際藏家客群。」但仍要妥善計畫，並要有良好配套。她認為藝博會並非多就好，而是要做出特色及市場區隔。

劉素玉也強調，與其大拜拜，有明確的市場定位，吸引真正的買家，在相對人少但舒適的展場，反而能夠有較佳的銷售成績。在藝博會同場排擠之下，她認為未必在短時間內能將台灣市場的餅做大，「藏家就是那些，但是否下手就未必了，尤其在今年景氣不被看好的情況下，大藏家有一定的策略和想法，未必會衝動下手。」

國際畫廊此次來台，整體反應十分樂觀，且觀察買家多來自台灣，對於拓展台灣本土市場信心仍強，但有部分藏家也反應，看熱鬧的還是多一些，「像是逛年貨大街，只買些瓜子花生，鮑魚卻還是乏人問津。」

(中國時報)