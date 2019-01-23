陳松勇聞余天秒怒 嗆「我恭喜習近平」

2019年01月23日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

周遊（左）與老公李朝永昨聯袂現身春節餐會。（盧禕祺攝）

77歲的金馬影帝陳松勇日前被媒體問「余天二女兒余苑綺結婚，澎恰恰包3600被嫌少遭退回」一事，曾反問「孩子都生了幹麼還要辦」，他22日中午出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，再度被追問此事，聽到「余天」二字秒暴怒，記者委婉詢問「會恭喜余天嗎」時，他更怒：「我為什麼要恭喜？跟我什麼關係？」最後丟一句：「我恭喜習近平啦！」

陳松勇一開始聽到記者問「可以跟余天坐同桌嗎」，臉色即大變，暴怒痛罵：「你們無事找事，挑撥離間、亂講亂寫！」接著邊喝自備的高粱酒，邊繼續罵媒體記者沒有職業道德、害天下大亂，讓他不敢恭維，「去搞別人，不要搞我。」

周遊6000禮金賀余天

如果余天出席會不會恭喜他？他聽了更火大：「我是為什麼要恭喜？我根本沒在管他，我們沒來往的。我恭喜習近平啦！台灣一天有多少人結婚？你們很奇怪，亂七八糟！」

兩人恩怨緣起去年余天和媒體餐敘，席間突然爆料陳松勇曾對素珠阿姨「又摸又搓」騷擾，讓陳松勇理智線斷怒吼「要揍他」！2人因此種下心結。不過余天昨天因為趕場，沒有出席餐會。

周遊與老公李朝永昨也被問到余天嫁女兒一事，她表示那天有很多攤，後來去了結拜弟弟的媽媽90大壽壽宴，但有請兒子包了6000元禮金，接著又忍不住抱怨：「我們結婚那天他們（指余天）也沒來。」

(中國時報)