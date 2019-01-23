李玟生日笑想「永遠18歲」
李玟（Coco）17日歡度44歲生日，她秀出收到9個蛋糕的照片，表示自己有許9個願望的機會，「今年願望成真的機率高了不少！」她打趣說其中一個願望，「希望自己能夠永遠青春美麗，看起來像18歲。」
Coco表示，希望最愛的媽媽能夠長命百歲、全家人身體健康，她笑說雖然這個願望可能讓人覺得有點沒新意，但家人平安對她來說就是最重要的事情；她也希望新的一年工作能夠順利，能放更多心思在音樂上，再把好的音樂帶給大家。
Coco說今年生日收到很多蛋糕和花，也讓她覺得非常幸福。她除了和媽媽、家人、老公Bruce一起度過生日，包括佘詩曼等圈內好友也都幫她慶生，熱愛音樂的她還不忘在香港欣賞樂團演出，讓她直呼：「生日被音樂包圍是最快樂的事情！」
今年適逢Coco出道25周年，她的「18」世界巡迴演唱會去年3月24日落幕，未唱到台灣。
她除了感謝歌迷一路以來的相陪，也預告今年將會有新的音樂，以及新的演唱會。
(中國時報)
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