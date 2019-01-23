江蕙加菜同事 捐6位數紅包

2019年01月23日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

江蕙

喜歡音樂21日席開20桌舉辦尾牙，總經理陳子鴻帥氣坐鎮，天后江蕙雖未到場，但送上6位數加菜金，她暖心表示要給同事們吃好料，吃飽才能在新年上工順利，尾牙現場，許多同事沒見到江蕙本人，直呼：「好可惜。」陳子鴻笑說：「連我要見她都很難，哪輪得到你們！」

陳子鴻在台上致詞勉勵同仁：「2018年新人們都很努力訓練、到《聲林之王》比賽有很棒的成績，喜歡音樂今年邁入20年，我們讓自己歸零重來，2019年我們會大爆發。」當天許多藝人到場力挺，包括戴佩妮、王彩樺、張秀卿、蔡黃汝（豆花妹）等，讓陳子鴻很開心。

戴佩妮被陳子鴻慧眼發掘而出道，她也飲水思源，十分提攜師弟妹，陳子鴻昨感性表示：「感謝大師姊，當初有戴佩妮才會有喜歡音樂這間公司，也感謝佩妮的相挺，只要一通電話就來了。」

師徒維繫良好互動

陳子鴻表示20年前因緣際會下，聽很多馬來西亞歌手的自創曲，一聽到戴佩妮的歌曲，覺得相當有趣，他也到大馬與她見面，當時戴佩妮是位舞者，幾經思考後，同意來台灣圓歌手夢，他立刻幫她訂機票、租房子等，並成立喜歡音樂為她發行首張專輯《Penny》，獲得佳績，師徒倆至今仍保持良好互動。

(中國時報)