吳克群以異鄉遊子心情創作

2019年01月23日 04:11 中國時報 許雅淳 ）

吳克群推出新單曲〈我在思念的車上〉，他語帶哽咽地回憶創作經過，表示「我突然想到每一年過年都會回家，往年每次都會跟老爸、老媽匯報1整年的心情與工作成果，但是今年媽媽不在了，她聽不到了。」吳克群的媽媽去年1月因肺腺癌病逝，他坦言還有好多話想跟媽媽說，也相信媽媽在天上會聽到。

他出生於高雄，6歲時跟隨媽媽移居阿根廷，因故又返回高雄、台北，2017年因工作長期居住北京，以異鄉遊子的心情寫下此曲，「我相信大多數人，日常為了不讓父母或親友擔心，佯裝一切都很好，但許多在各地努力打拚的遊子，都以各種方式在思念的自己的家」，他認為眾人以追求夢想、幹大事、賺大錢等理由離開家裡，事實上都忽略父母，他呼籲：「其實家人是很單純希望你能回家就好，我始終堅信『家就是最好的避風港』。」

他這次發行單曲演唱者名字僅標示「克群」，他表示以一個異鄉遊子心情創作，不是明星身分，「掛名為克群就是陪伴每個在回家路上的人，其實你們並不孤單。」

(中國時報)