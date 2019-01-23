羅時豐贏170萬歸功新手運

2019年01月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影《大三元》主演羅時豐、嚴正嵐和林鶴軒（大鶴）22日分享過往打麻將和小賭怡情的經驗，其中羅時豐的輸贏金額動輒數十萬，讓2位後輩聽得目瞪口呆，羅時豐自稱新手運超強，曾玩擲骰子贏30多萬，20多年前則和許多藝人在過年期間齊聚於高爾夫球俱樂部玩牌，原本身上帶5萬元已輸光，坐到一旁休息，朋友又熱情借5萬元，未料讓他「一舉翻身」，他不好意思的說：「結果贏回170多萬元。」

羅時豐出道時也曾在秀場和不少「大哥」切磋牌技，印象最深是和余天在台南作秀，結束後對方開始找人打牌，還放話：「不然你們玩小一點的，玩4000元為底！」羅時豐只能硬著頭皮打，沒想到他發揮新手運贏7萬多元，原本想乘勝追擊，第二場秀場表演完就自動把牌桌排好，連茶都泡好，「結果不只把贏的輸掉，還倒輸12萬元。」讓他感嘆：「那一檔秀都白做了！」

嚴正嵐過年會和家人玩麻將、推筒子，笑言身為金牛座總是「見好就收」，常贏2000元就想走，但又會被抓回去繼續玩。大鶴過年在家也必打麻將，小時候更靠倒茶遞水「吃紅」，開玩笑說：「一天跑幾個通告可以拿到2000元！」

張庭瑚獨贏2萬

去年張庭瑚搬新家後特地買新麻將桌和麻將，《切小金家的旅館》演員大鶴、郭書瑤、洪言翔都齊聚打牌，沒想到張庭瑚一口氣獨贏1、2萬，讓他們異口同聲懷疑：「他是家裡四周有裝攝影機吧！」該片2月1日上映。

(中國時報)