沈玉琳被問「你不夠硬嗎」

2019年01月23日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

近年國內外發起「＃Metoo」運動，盼社會大眾重視性騷擾議題，法律談話綜藝節目《震震有詞》邀沈玉琳等來賓分享曾遇過性騷擾經驗，有律師身分的主持人謝震武及律師團提醒大家記得收集證據，並在期限內提出訴訟或賠償才能遏止歪風。

沈玉琳自曝曾被女主管性騷擾，25歲那年在一家小公司上班，女主管整天打毛線，某天叫沈玉琳進她辦公室用手幫忙把毛線撐開，女主管眼神不斷上下打量，竟說：「你手不會伸直一點嗎？你是不夠硬嗎？」讓沈玉琳嚇一大跳，不知道如何回應。

女主管還要求沈玉琳陪她出席同學婚禮，說著說著從抽屜拿出皮尺要幫沈玉琳量身材尺寸，說是要幫他訂做西裝，沈玉琳說：「從頭圍量到腰圍，女主管的頭剛好就貼近我的重要部位，我趕快用手抵住她的頭，請她自重不要這樣。」

謝震武說：「職場性騷擾不分男女，遭遇到一定要勇敢說出來，只要對方言行舉止讓你感到不悅或有性暗示，都已構成性騷擾。」律師團也提供幾個管道，像是可撥打110報案、內政部性騷擾諮詢專線113。本集將於今（23日）晚10點於高點綜合台44頻道播出。

(中國時報)