沈玉琳被問「你不夠硬嗎」
近年國內外發起「＃Metoo」運動，盼社會大眾重視性騷擾議題，法律談話綜藝節目《震震有詞》邀沈玉琳等來賓分享曾遇過性騷擾經驗，有律師身分的主持人謝震武及律師團提醒大家記得收集證據，並在期限內提出訴訟或賠償才能遏止歪風。
沈玉琳自曝曾被女主管性騷擾，25歲那年在一家小公司上班，女主管整天打毛線，某天叫沈玉琳進她辦公室用手幫忙把毛線撐開，女主管眼神不斷上下打量，竟說：「你手不會伸直一點嗎？你是不夠硬嗎？」讓沈玉琳嚇一大跳，不知道如何回應。
女主管還要求沈玉琳陪她出席同學婚禮，說著說著從抽屜拿出皮尺要幫沈玉琳量身材尺寸，說是要幫他訂做西裝，沈玉琳說：「從頭圍量到腰圍，女主管的頭剛好就貼近我的重要部位，我趕快用手抵住她的頭，請她自重不要這樣。」
謝震武說：「職場性騷擾不分男女，遭遇到一定要勇敢說出來，只要對方言行舉止讓你感到不悅或有性暗示，都已構成性騷擾。」律師團也提供幾個管道，像是可撥打110報案、內政部性騷擾諮詢專線113。本集將於今（23日）晚10點於高點綜合台44頻道播出。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。