周丹薇做事一根筋 亡母虧「死笨」
曾是中視紅極一時的當家花旦蔣黎麗，與前夫生的2個兒子十分優秀，曾短暫進演藝圈的大兒子威利目前在上海工作，24歲的次子Victor剛考上Google工程師，她22日開心分享：「兒子對我說『媽，我可養妳了』。」她和周丹薇私交甚篤，心疼好友周丹薇為了做琉璃燙滿手傷，熱心當起紅娘，打算介紹好男人給她，笑說不設限台灣男人：「台灣2300萬總比不上13億人機會多嘛。」
周丹薇改做琉璃後，蔣黎麗曾多次實際購買支持。6年前周丹薇投入琉璃製作，曾拜師日本大師，也去義大利學琉璃，在攝氏60多度高溫下燙到傷痕累累。周丹薇昨笑言做琉璃要能刻苦耐勞，蔣黎麗搖頭說：「手燙成這樣，實在有夠偉大，她那麼辛苦，我光看都累。」直言2019年非把好友嫁掉不可。
下月舉辦琉璃展
蔣身邊友人非富即貴，周丹薇不排斥相親，認為兩情相悅最重要，「年紀擺在那，感情的事可遇不可求。」周和蔣都失婚，但命運不同，當初周為了前夫蕭俊郎傳宗接代，做19次人工試管受孕都失敗，還得乳癌零期，前夫罹癌後到去世也一路陪伴；當初與蕭家砸1.8億的生技公司賣韓國珍珠草，19年來未回本，離婚後夫家股份撤出，為了老客戶，她咬牙虧本也做下去。
周丹薇笑言過世的母親曾虧她：「我媽說我不是笨，是死笨。」周丹薇2月1日起至3月3日將在台中港區藝術中心舉辦「花樣琉璃，琉璃花漾藝術創作展」，預定展出40幾件作品。
(中國時報)
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