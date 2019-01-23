阮經天迷倒女妖鍾楚曦

2019年01月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 ）

阮經天在《神探蒲松齡》飾演道士「燕赤霞」，過往燕赤霞現身影視作品時總以捉妖大師鍾馗為藍本，午馬在《倩女幽魂》中的形象最令觀眾印象深刻，因此阮經天的劇照一出，立刻被拿來和過往各版本比較，老中青三代影迷紛驚呼是影史最帥，還被封為「側顏殺男神」。

在片中有多場和成龍決鬥戲碼，阮經天因此勤練武術，劇組拍動作戲時，必可見到他圍繞在成龍身邊觀摩學習，成龍大讚「用功」，「是一個會反覆嘗試，力圖做到最好的演員。」除了鑽研動作戲，阮經天也展現為愛傷神的演技，他自信十足表示：「我不需要刻意入戲，因為入戲狀態一直都在。」

阮經天在嚴肅工作狀態外，還常擔任劇組的「開心果工具人」，逗大家開心也讓女主角鍾楚曦笑得花枝亂顫，鍾楚曦在片中化身經典女妖「聶小倩」，重新演繹經典的淒美戀曲，鍾楚曦日前在首映會毫不避諱直呼阮經天是她的「完美男神」，2人幕前幕後都是一對歡喜冤家，展現出獨特默契。該片2月5日上映。

(中國時報)