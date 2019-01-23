張信哲4月攻蛋 戒辣護嗓
張信哲22日宣布推出《歌時代Ⅱ》音樂會Live藍光，取材於他去年4月在北京音樂廳舉辦「歌時代Ⅱ北京演唱會」，現場與莫斯科交響樂團百人同步錄音實況。而他日前在成都舉行的「未來式」巡演順利落幕，他也將於4月6日2度攻上台北小巨蛋，距離開唱不到80天，目前仍厲行忌口來維持身材、優美嗓音。
張信哲自認超愛吃辣，在成都看到滿桌的川辣美食，自豪：「毫不動搖。」不過同事大啖川菜消夜時，突然大停電，他笑說：「太好了，終於眼不見為淨。」不料旁人卻拿出蠟燭，變成燭光晚餐，讓他哭笑不得。
聽覺視覺全紀錄
張信哲去年推出《歌時代Ⅱ》黑膠唱片經典盤，頗受好評，而這次不同於黑膠版，將收錄音樂會的完整曲目15首，比黑膠多出新歌〈永恆的印記〉、〈時間都去哪兒了〉、英文經典歌曲〈Singing in the Rain〉及他退伍後復歸歌壇的代表歌曲〈難以抗拒你容顏〉，他說：「這是『歌時代Ⅱ』聽覺與視覺的全紀錄與收藏，希望帶給樂迷身歷其境的經典感動。」
他這次發行《歌時代Ⅱ》音樂會Live藍光，把演出現場的視訊影像傳遞給歌迷欣賞，台上運用3D投影，每1首歌的影像美術，投射在音樂廳上，讓百年歷史的北京音樂廳與前衛現代視覺融合。張信哲「未來式」演唱會將於4月6日於台北小巨蛋舉行，購票詳洽寬宏藝術。
(中國時報)
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