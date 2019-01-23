齊豫上《歌手》謙當新人
湖南衛視《歌手2019》戰況激烈，出道40年的齊豫是公認的實力派唱將，自比以新人之姿來參賽，她在第1輪排位賽選唱〈最愛〉拿下第3名，第1輪淘汰賽則將〈是否〉及〈愛的箴言〉編成組曲，獲高評價，卻爆冷落至第6名，令不少觀眾不解又扼腕，爭議四起，而她本周演唱曲目〈海鳥與魚〉昨在網路提早曝光，讓人期待。
齊豫坦言來參加節目也出乎自己意料，但她想將自己的歌曲以新的方式呈現，也能增加更多信心，且節目有做公益，讓她更毫不猶豫地決定參加。她笑說現在有些年輕人不認識她，「不認識我的就把我當新人吧！當作我把新歌唱給他們聽。」
齊豫曾在弟弟齊秦參加《我是歌手》時擔任幫唱嘉賓，若未來節目有幫幫唱的環節，她也會考慮邀齊秦、周華健，或找吳青峰幫唱。她除了忙錄影，也同步忙於替4月在新加坡舉辦的「回聲」演唱會做宣傳。
而吳青峰除了參賽，也身兼串場人，他表示：「去年以前都在自己的舒適圈裡做音樂，活在自己的世界裡很舒適，但也可能少了點理解世界的機會。」他從小和爸爸感情不睦，一直抱憾父親從未看過他的演唱會，日前藉由演唱〈我們〉這首歌曲道出心中遺憾，更大獲好評。
逃跑計劃遭淘汰
今年參賽的歌手全是資深唱將，包括了大陸「音樂教父」劉歡、楊坤，「小黃綺珊」張芯、大陸樂團逃跑計劃、保加利亞歌手Kristian Kostov等，第一輪排位賽，劉歡第一，吳青峰第二，齊豫第三；第一輪淘汰賽則是楊坤第一、吳青峰第二、劉歡第三，逃跑計劃遭到淘汰。
(中國時報)
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