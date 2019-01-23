朱俐靜30場尾牙吸900萬
「我們's Women」演唱會集結周蕙、朱俐靜、閻奕格、邵雨薇、文慧如、李宣榕和女團有感覺等7組女藝人，演唱會將於2月16日於台北國際會議中心登場，近期大家忙為演唱會做最後衝刺彩排，希望呈現最好的演出，而今年尾牙季場次紅不讓的朱俐靜，據悉接了30場，吸金900萬元。
但她也因全台跑透透，天氣變化大感染了流行性感冒。朱俐靜雖感冒又工作勞累，但她仍拖著疲憊身軀全程參與彩排奮力練唱，儘管在練團室臉色蒼白，讓所有人擔心不已，意志力堅強的她，彩排過程中雖然有些不舒服，但她在表演上要求完美，仍用沙啞嗓音與眾女歌手唱到聲嘶力竭，可說是敬業指數百分百。
日前朱俐靜錄影時碰到羅志祥（小豬），被小豬主動關心為何變瘦，是不是身體出現狀況，朱俐靜連忙說，自己身體絕對沒問題，只是今年尾牙大爆炸，近期又忙演唱會彩排及練舞。
她也表示，這次除了每組歌手都會唱自己的歌外，大家也分別會有不同的組合與合唱，以及不少橋段及驚喜。購票洽「寬宏」售票系統及全台萊爾富、OK便利超商。
(中國時報)
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