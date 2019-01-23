瑞莎最快過年後獲台身分證
瑞莎今（23日）在台居留期滿5年，終於符合身分證申請資格，最快農曆年後可領到身分證，並入籍到先生和女兒的戶口，瑞莎開心說：「終於可以正式成為一家人了。台灣讓我感覺自在、開心、舒服，有家的感覺，會想住下來，尤其是在結婚生子及家人陸續移居過來之後，台灣已經是我的家了。」
內政部去年原定瑞莎今天可領身分證，但瑞莎日前求證戶政事務所，被告知23日需先申請定居證，才能再申請身分證，讓瑞莎有點失望。她表示，時間雖又延後，仍期待自己成為第一個拿到台灣身分證的烏克蘭人，也希望讓之後想取得台灣身分證的烏克蘭人可以因為她的堅持，讓之後的申請流程可以更簡潔及順利。
她說，拿到身分證之後，就會是人生和事業的一個重新啟動，之前所預作的事業布局會逐漸付諸行動，「現在有女兒看著我，我必須要做她的好榜樣，在工作上更加把勁，好好努力。」她先前為《Ciao潮旅》雜誌赴泰國曼谷和清邁取景，「我和老公Mike就是在喀比定情的。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。