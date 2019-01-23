瑞莎最快過年後獲台身分證

2019年01月23日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

瑞莎今（23日）在台居留期滿5年，終於符合身分證申請資格，最快農曆年後可領到身分證，並入籍到先生和女兒的戶口，瑞莎開心說：「終於可以正式成為一家人了。台灣讓我感覺自在、開心、舒服，有家的感覺，會想住下來，尤其是在結婚生子及家人陸續移居過來之後，台灣已經是我的家了。」

內政部去年原定瑞莎今天可領身分證，但瑞莎日前求證戶政事務所，被告知23日需先申請定居證，才能再申請身分證，讓瑞莎有點失望。她表示，時間雖又延後，仍期待自己成為第一個拿到台灣身分證的烏克蘭人，也希望讓之後想取得台灣身分證的烏克蘭人可以因為她的堅持，讓之後的申請流程可以更簡潔及順利。

她說，拿到身分證之後，就會是人生和事業的一個重新啟動，之前所預作的事業布局會逐漸付諸行動，「現在有女兒看著我，我必須要做她的好榜樣，在工作上更加把勁，好好努力。」她先前為《Ciao潮旅》雜誌赴泰國曼谷和清邁取景，「我和老公Mike就是在喀比定情的。」

(中國時報)