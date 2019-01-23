《羅馬》軋《真寵》對決奧斯卡

2019年01月23日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

《羅馬》是艾方索柯朗的半自傳作品，無論劇情或鏡頭皆細膩動人。

第91屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間公布，《羅馬》與《真寵》各自入圍10獎並列大贏家，將在最佳影片、導演、女主角、女配角（《真寵》入圍兩位）、原創劇本、美術設計、攝影等獎項，上演社會寫實片與古典劇情片之爭。緊追在後的是入圍8項的《一個巨星的誕生》與《為副不仁》，7項的《黑豹》、6項的《黑色黨徒》。

男主角獎方面，已手握一座奧斯卡男配角的克里斯汀貝爾（Christian Bale），此次為副總統角色增胖18公斤。不過他勁敵環伺，3度衝奧的維果莫天森（Viggo Mortensen）也胖了20公斤，4度角逐演員獎、自導自演的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、雷米馬利克（Rami Malek），老戲骨威廉達佛（Willem Dafoe）都來勢洶洶。

葛倫克蘿絲衝奧7次

女主角獎方面，葛倫克蘿絲（Glenn Close）憑《愛·欺》中成功作家背後的妻子一角橫掃各獎，衝奧7次的她拿獎似乎是勢在必行；從影以來首獲提名的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），今年靠《真寵》裡的「安妮女王」也已拿獎拿到手軟。最具話題性的女神卡卡（Lady Gaga）本色演繹菜鳥歌手蛻變至萬人巨星，真摯動人。轉換戲路的梅麗莎麥卡錫（Melissa McCarthy）與新秀雅莉薩阿帕里西歐（Yalitza Aparicio）也都不容小覷。

導演方面，艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）有望讓墨西哥導演繼續蟠踞獎項，達到6年席捲5獎的紀錄。憑《大賣空》提名過的亞當麥凱（Adam McKay），與三大影展常客尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）都是勁敵。另外抵制過奧斯卡的黑人名導史派克李（Spike Lee）終於迎來人生中第一次提名；帕維烏帕夫利科夫斯基（Pawel Pawlikowski）的《沒有煙硝的愛情》則是今年黑馬聲勢大熱。

艾方索入圍數破紀錄

本屆入圍名單還有許多有趣的「第一次」，入圍最佳影片的《黑豹》，是漫威以及超級英雄電影首度獲得奧斯卡認可，也象徵奧斯卡為挽救低迷收視率急欲接地氣的意圖。另外艾方索柯朗也以個人提名5項（含最佳外語片），打破奧森威爾斯（Orson Welles）與華倫比提（Warren Beatty）的4項紀錄。奧斯卡頒獎典禮於台灣時間2月25日登場，上午7點30分星光大道、9點頒獎典禮由台視頻道同步直播，當晚10點重播頒獎典禮中文字幕版。

(中國時報)