朱智勛山路奔跑哀號跛腳
中國時報
報導溫博鈞（首爾傳真）
裴斗娜飾演關鍵角色醫女。
Netflix首部自製韓劇《李屍朝鮮》21日在首爾舉行國際記者會，主演朱智勛、柳承龍、裴斗娜與導演金成勳、編劇金銀姬接受台港媒體聯訪，朱智勛與柳承龍一搭一唱搞笑不斷，裴斗娜則在外景拍攝時暖心提供大家暖暖包、飲料，被朱智勛笑稱像「愛心小蜜蜂」。
該劇驚悚中穿插浪漫愛情與喜劇，金成勳一手掩眼幽默強調：「若真不敢看活屍，就閉上一隻眼，用另一隻眼偷看吧！」作品常探討社會問題的編劇金銀姬表示，該劇借古諷今，人民的飢餓困苦對照出掌權者的貪婪，暗喻社會現狀。
-20℃酷寒中拍攝
劇中有不少逃跑場面，朱智勛回憶：「山路常顛簸難行，我們穿著韓服和不舒服的古樣式鞋，那樣嚴苛的環境下一拍就是15天，片中整村的人一起逃跑，第二天左腳就因扭傷發炎。」
柳承龍雖演出反派奸角，受訪時一反劇中形象，搞笑自誇：「我可算是個好人，不像角色那樣貪婪無厭又愛權！」
他自嘲劇中角色位階低於演王世子的朱智勛，抬起下巴往天花板說：「朱智勛（角色）地位崇高，我得這麼看他，脖子都疼啊！頸椎第三段得去看一下漢醫。」朱智勛笑接：「我幫你付醫藥費啊！」
扮活屍演員們在-20℃酷寒中得躺地拍攝，裴斗娜說：「編排位置就花上1個小時，這讓我對他們很敬佩。」朱智勛爆料裴斗娜自國外購入腳部專用暖暖包給大家取暖，並提供能量飲料，裴斗娜笑說：「平民百姓們都得聽朱智勛的話呀，睡著怎麼行！」朱智勛笑稱她暖心之舉猶如開店，「裴斗娜小蜜蜂為您服務！」《李屍朝鮮》25日全劇上線。
(中國時報)
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