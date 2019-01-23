朱茵畫10小時老妝「像被活埋」

2019年01月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

朱茵挑戰恐怖片住進陰森古宅。

「恐怖影展」集合泰國及香港6部恐怖電影，每部都在挑戰觀眾的膽量，其中朱茵復出影壇一改以往給人甜美可人形象，在恐怖電影《古宅》中飾演一位苦命母親，守著大宅院等待老公及兒子回家，挑戰從年輕演到白髮蒼蒼，讓她直呼高難度：「演恐怖片也是需要演技的啊！」

拍攝期間發生無法解釋的事情，劇組透露開拍前兩天只要一到屋內，攝影機便會不停搖晃，直到第3天才恢復正常，朱茵走進房子裡也感受到寒氣，一場獨自被關進漆黑小房間的戲，因一直感受到有東西在移動，嚇得驚聲尖叫，「但這角色很有意思，我沒有演過，就算再怕也捨不得推掉啊！」

46歲朱茵花10小時畫特效老妝扮演香港演員張繼聰的母親，她才年長對方8歲，張繼聰笑說：「我們應該要演情侶才對。」朱茵原以為有心理準備，「但在現場看到塗料一層層的蓋到臉上，我突然有種被活埋的感受，很緊張，後來重到要很多人扶住我的頭才能繼續處理啊！」「恐怖影展」25日上映。

(中國時報)