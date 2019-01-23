李明川看安迪沃荷 「自己作品受影響」

2019年01月23日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

姚蜜（左起）、李明川、紀艾希3人，共同欣賞安迪沃荷為地下絲絨樂團設計的專輯封面。（盧禕祺攝）

伊林娛樂藝人李明川22日和姚蜜與紀艾希一同觀賞「安迪沃荷－普普狂想特展」，在所有當代藝術大師中，安迪沃荷（Andy Warhol）絕對是最具影響力、也最具知名度的一位藝術家。由國立中正紀念堂管理處、義大利策展處123 ART、時藝多媒體聯手推動的特展吸引了許多熱愛藝術的民眾前往參觀。

對安迪沃荷的熱愛，李明川在展覽中表露無遺，他說自己十幾歲時就曾在美國MoMA藝術館接觸過大師作品。「當時年紀還小，還不曉得這種強烈的對比色為什麼稱得上是藝術，還讓這麼多人傾心。」隨著年紀漸長，他直言自己才慢慢理解作品背後的意義。

紀艾希見古早互動

李明川表示：「安迪沃荷不只在藝術上影響了不少人，也讓人了解到商業怎麼跟藝術完美結合。我覺得他的色彩也影響了後世不少設計風格，連帶的也影響到我的作品，可以說，他給我的震撼，比我自己要想的還來得多。」

而紀艾希和姚蜜都是在10年前才第一次接觸安迪沃荷的作品，也坦言自己當時年紀小，「看不懂大師作品」。但今次再看，又是另一種感受。紀艾希雖然年紀輕，離當代藝術大師已經有一段時間，但她直言看到安迪沃荷為地下絲絨 （The Velvet Underground）設計的香蕉封面時，沒有想到那個年代還有這種互動方式。「在電子媒介這麼氾濫的時代，我覺得能看到過去人們怎麼處理所謂『互動』這件事是很奇妙的事。」

姚蜜許願凡事雙贏

姚蜜則對安迪沃荷的Dollar Sign作品印象深刻，這次看展還特地穿了象徵美元符號的連身上衣看展。「大眾藝術裡面最難處理的就是如何將商業和名氣放在一起，很多狀況裡純藝術無法讓世人被看到，它的位置太高，一般人無法企及。而安迪沃荷則成功將兩者結合，我認為這是我自己需要效法的。」她昨天看完展後，也許下心願：「2019年，不管什麼事我都要做到雙贏局面。」

(中國時報)